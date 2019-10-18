Radyoterapi (Işın Tedavisi); kanser hastalığı için kullanılan ve kanser hücrelerinin yok edilmesi için radyoaktif ışınların sağlanarak uygulandığı bir tedavi yöntemidir. Her radyoterapi merkezi farklılıklar göstererek uygulama yapsa da tedavi şekli aynıdır.
Radyoterapi Uygulaması;
- Radyoterapi hafta içinde 5 kez uygulanır.
- 15 ile 30 saat arası süren bir uygulamadır.
- Hasta hareketsiz olarak yatırılır. İşlem uygulanır.
- Acı vermeyen bir uygulamadır.
- Kanser hücrelerini yok etmeye yöneliktir; vücutta radyasyon kalmaz ve çevredeki kişileri etkilemez.
- Kemoterapide oluşan zarar radyoterapide oluşmaz ancak dengeli beslenmek şarttır.
- Geçici yan etkiler ortaya çıkabilir.
Radyoterapi; biri dışardan diğeri brakiterapi denilen iç tedavi olarak uygulama yapılır.
- Hasta tedavi için cihaz masasına yatırılır ve tekniker tarafından tedavi süresi ayarlanır ve başlanılır.
- Gerekli açılar sağlanarak ışın alımı sağlanır. Acı vermeyen bir uygulamadır.
- İçerden uygulama; radyoaktif kaynak vücudun içerisine yerleştirilir.
- Radyoaktif dokunun boşluk kısımlarına ve tümörün içine yerleştirilir.
- Radyoaktif maddeler içerde kalabilir ya da belli zaman içinde çıkartılabilir.
Radyoaktif tedavi sonunda; kanser hücrelerini hedef alarak kanserli hücrelerin öldürülmesini sağlar. Ancak sağlam hücrelerde ışına maruz kalmaktadır ancak kendisini tamir etmesi nedeni ile sorun oluşturmamaktadır.
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