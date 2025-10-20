Rafael Cemo Çetin Boğaz'da sörf yaptı
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, soğuk havaya aldırış etmeden Boğaz'da elektrikli sörf keyfi yaptı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'in iki yıllık aşkı geçtiğimiz haftalarda bitmişti. Çetin, önceki gün Boğaz'da sörf yaparken objektiflere takıldı.
Bebek'te arkadaşlarıyla tekne keyfi yapan Rafael, su sporu yapan arkadaşlarının ısrarını kırmayarak elektrikli surf tahtasında hünerlerini sergiledi.
Soğuyan havaya aldırış etmeyen Çetin’in su üzerindeki performansı, objektiflere böyle yansıdı.