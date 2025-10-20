Habertürk
Habertürk
        Rafael Cemo Çetin Boğaz'da surf yaptı

        Rafael Cemo Çetin Boğaz'da surf yaptı

        Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, soğuk havaya aldırış etmeden Boğaz'da elektrikli surf keyfi yaptı

        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 23:44 Güncelleme: 20.10.2025 - 23:44
        Boğaz'da surf yaptı
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'in iki yıllık aşkı geçtiğimiz haftalarda bitmişti. Çetin, önceki gün Boğaz'da surf yaparken objektiflere takıldı.

        Bebek'te arkadaşlarıyla tekne keyfi yapan Rafael, su sporu yapan arkadaşlarının ısrarını kırmayarak elektrikli surf tahtasında hünerlerini sergiledi.

        Soğuyan havaya aldırış etmeyen Çetin’in su üzerindeki performansı, objektiflere böyle yansıdı.

        #rafael cemo çetin
