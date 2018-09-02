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Rafael Nadal ve Serena Williams, ABD Açık'ta korta iniyor

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın altıncı gününde tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda Angelique Kerber ile Petra Kvitova organizasyona veda etti. Orgnaizasyonun yedinci gününde erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile Gürcü Nikoloz Basilashvili, 3 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin del Potro ile Hırvat Borna Coric karşılaşacak.

02 Eylül 2018 Pazar, 11:50:59 | Güncelleme:

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İsviçreli Roger Federer, 1 saat 44 dakikalık mücadelenin ardından Avustralyalı Nick Kyrgios'u 6-4, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura kaldı.

Turnuvada günün sürprizine ise Alman Philipp Kohlschreiber imza attı. Vatandaşı, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 6-7, 6-4, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1'le geçen dünya 34 numarası Kohlschreiber, adını üst tura yazdırdı.
Kariyerindeki 14'üncü grand slam şampiyonluğunu hedefleyen 6 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ise Fransız Richard Gasquet'i zorlanmadan 6-2, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek dördüncü tura çıktı.

Yedi numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ve 10 numaralı seribaşı Belçikalı David Goffin de dördüncü tura yükselirken, 13 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ve 17 numaralı seribaşı Fransız Lucas Pouille ise turnuvaya veda etti.

KADINLARDA KERBER İLE KVITOVA ELENDİ

Tek kadınlarda sürpriz sonuçlar yaşandı. 29 numaralı seribaşı Slovak Dominika Cibulkova, bu sezon Wimbledon'dan zaferle ayrılan 4 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber'i 3-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek turnuvadan saf dışı etti.

Belaruslu Aryna Sabalenka ise 5 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova'yı 7-5 ve 6-1'lik setlerin ardından 2-0'la geçerek üst tura kaldı.

22 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova ise dünya 10 numarası Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek dördüncü tura yükseldi.

Altı numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia ve 13 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens de rakiplerine yenilerek turnuvadan elenirken, 14 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys ile 20 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ise yollarına devam etti.

NADAL İLE SERENA WILLIAMS MAÇA ÇIKACAK

ABD Açık'ın yedinci gününde erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile Gürcü Nikoloz Basilashvili, 3 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin del Potro ile Hırvat Borna Coric karşılaşacak.

Kadınlarda 3 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, 15 numaralı seribaşı Balçikalı Elise Mertens'e, 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams ise Estonyalı Kaia Kanepi'ye karşı dördüncü tur mücadelesi verecek.

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