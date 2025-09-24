Habertürk
        Rafet El Roman: Devir değişti -Magazin haberleri

        Rafet El Roman: Devir değişti

        Rafet El Roman, Mustafa Sandal ile Lvbel C5 arasındaki polemiğe ilişkin yorumda bulundu; "Şimdiki genç kuşağın dilinin kemiği yok. Dikkatli olmak lâzım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 11:15 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:22
        "Devir değişti"
        Rafet El Roman, geçtiğimiz günlerde Monaco tatilinde paylaştığı fotoğrafta verdiği pozun arkasında Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in olduğu fark edilmişti. Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; El Roman, konuyla ilgili açıklamada bulundu; "Yıllarca Türkiye'de karşılaşmıyoruz. Dünyanın bir ucuna gidiyoruz. Boşuna demiyorlar, 'Dünya küçük' diye... Kızım Şevval fotoğrafımı çekerken, 'Arkada bir çift var onlar giderse daha güzel olacak' dedi. Ben de, 'Sen yine çek, giderler' dedim. 1 - 2 saat sonra otele gidince büyük kızım, 'Fotoşopta onları silerim' derken o fark etti Fahriye ile Burak olduğunu..."

        "ASABİ DAVRANMAYA GEREK YOK"

        Rafet El Roman, Lvbel C5'in Mustafa Sandal hakkında; "Bitti onların devri, haydi güle güle. Eskiler turşu olduğu için deliriyor. Gençler bizi seviyor. Eskisin, defol" açıklama yaptı. Siz, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna; "Devir değişti. Devir yeni dinleyicilerin devri... Z kuşağı diyorlar ona karşıyım. Z Kuşağı ABD'den geliyor, aslında zombi kuşağı oluyor. Bu tabiri çok kullanmayı sevmiyorum. Müziğin ve sanatın yeni biçimini biraz zombileştirdiler. Sözlerle ve tavırlarla olsun. Eskiden biz, 'Sanatçıyı kırarız, yanlış bir şey söylemeyelim' diye çok değer verirdik. Şimdiki genç kuşağın dilinin kemiği yok. Dikkatli olmak lâzım. Başarıların ötürü onları kutluyorum biraz bazı şeyleri alttan alsınlar. Asabi davranmaya ve sivri konuşmaya gerek yok. Mustafa Sandal ile aynı yıllarda geldiğimiz için demiyorum, o bu sözleri hak etmeyen biri. Mustafa'nın kariyeri başarılarla dolu... Her başarı alkışlanır mı ve saygı gösterilir mi o tartışılır. Benim de şarkılarını beğenip, daha sonra tanışıp kişiliğinden ötürü ama bunu bile incelikle anlatabiliriz. İlla hakaret ve aşağılamaya gerek yok" yanıtını verdi.

        #Rafet El Roman
        #mustafa sandal
