2. Sayfa programına konuşan Rafet El Roman şunları söyledi:

'Sosyal medyadan kimseye mesaj atmıyorum' diyemem çünkü atıyorum. Birini beğenmişim, tanımak istemişim. Bunun nesi kötü? Bana da yüzlerce mesaj geliyor günde. Ama bir kere mesajlaştığım birisi beni kandırdı, büyük hayal kırıklığına uğrattı. Onu anlatayım sizlere:

Güzel bir kadınla konuşuyorum, fotoğrafları harika. Çok güzel hani düşünüyorsun bu kadar güzel bir kız nasıl keşfedilmemiş falan diye. Ben de dedim kendi kendime; 'klibimde oynatırım'. İki üç ay beni ve ekibimi oyaladı sonra kahve içmeye karar verdik.

Bir geldi alakası bile yok, meğersem dünyaca ünlü bir yıldızın fotoğraflarını koyuyormuş hesabına. Keşke görmez, tanışmaz olaydım. İnanamıyorum yani böyle bir şey yaptığına.

'Neden yaptın?' dedim 'Sizinle tanışmak için' dedi. Oturduk bir kahve içtik, nezaketimi bozmadım yine efendi bir adamım.