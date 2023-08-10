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        Haberler Gündem Ragnarok 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok dizisi hangi tarihte yayınlanacak?

        Ragnarok 3. sezon ne zaman? Netflix Ragnarok dizisi hangi tarihte yayınlanacak?

        Sevilerek takip edilen ve mitolojik konuları el alan Ragnarok dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı diziseverler tarafından araştırma konusu oldu. Netflix'de yayınlanan dizinin 3. ve yeni sezonuna ilişikin son bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 16:14
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        Dünya çapında geniş bir izleyici kitlesi bulunan Ragnarok dizisinin üçüncü sezonu ile birlikte final yapacağı açıklanmıştı. Dizinin yeni sezonunun hangi tarihte olduğunu merak eden izleyiciler için ayrıntıları derledik. İşte, Ragnarok yeni sezon günü, konusu ve oyuncuları...

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        RAGNAROK 3. SEZONU NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANACAK?

        Yönetmenliğini Mogens Hagedorn ve Jannik Johansen'in yaptığı Ragnarok dizisi 3. sezonu ile ekranlara veda edecek. Netflix yapımı dizinin 6 bölümden oluşan 3. sezonu 24 Ağustos tarihinde Netflix kütüphanesine eklenecek.

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        RAGNAROK OYUNCULARI KİMLER?

        Fantastik maceranın eşlik ettiği dizinin oyuncu kadrosunda bulunan bazı isimler ve canlandırdıkları karakterler:

        David Stakston – Magne Seier

        Theresa Frostad Eggesbø – Saxa

        Synnøve Macody Lund – Ran

        Herman Tømmeraas – Fjor

        Jonas Strand Gravli – Laurits Seier

        Emma Bones – Gry

        Gísli Örn Garðarsson – Vidar

        Henriette Steenstrup – Turid Seier

        Eli Anne Linnestad – Wenche

        Odd-Magnus Williamson – Erik

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        RAGNAROK KONUSU NEDİR?

        Dizi, küçük bir kasabaya taşınan Edda adında ki çocuğun başına gelenleri anlatıyor. Bu kasabada ılık geçen kışlar, aşırı şiddetli yağmurlar çok normal. Kasabanın nüfusu ise iklim değişikliklerinden çok mağdurlar ve bir kıyamet sinyali olarak görüyorlar. Bu hadiseleri Ragnarok olarak betimliyorlar.

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        Mitoloji ile az çok alakası olan ya da Thor filmini izleyenler bilir ki Ragnarok insanlığın yaşayacağı son savaştır. Bir nevi kıyamettir. Bunun en büyük sebebi olarak ise dizi iklim değişikliğini gösteriyor. Çünkü artık yaşanacak bir atmosfer kalmayacak. Temel ihtiyaçlarımızı sağlayacağımız kaynaklar hazine değerinde olacak. Bu dizide bunun ile mücadele konu ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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