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Raúl Modesto Castro Küba Komünist Parti Genel Sekreterliği görevini bıraktı

Raúl Modesto Castro, Küba Komünist Parti Genel Sekreterliği görevini, Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel’e devredecek.

Raúl Modesto Castro Küba Komünist Parti Genel Sekreterliği görevini bıraktı
Genel

Haziran ayında 90 yaşına girecek lider Raúl Modesto Castro, Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevini bırakıyor. Ülkede Komünist Parti sekizinci kongresi cuma günü başladı, kongrede Castro’nun yerini Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel’e bırakacak.

DEVİR TESLİM

Miguel Díaz-Canel'in Komünist Parti Genel Sekreterliği görevini devralması, Castro'nun 2018’de 2021'e yönelik görevi bırakma sinyalleriyle iyice netleşmişti. 2021 yılında emekli olduktan sonra yerini Díaz-Canel'in almasını beklediğini söyleyen liderin isteği gerçekleşti.

SON YILLARDA YAŞANAN EN BÜYÜK KRİZ

NBC kaynaklı haberde belirttiği gibi, pandemiyle birlikte ekonomik sıkıntılar yaşayan Küba’nın ekonomisi 2020 yılında yüzde 11 küçülmüş, bir taraftan ABD’nin yaptırımlarının sıkılaştırılması bir yandan müttefiki Venezuela’nın yardımlarının azalması ülkeyi kötü bir döneme soktu. Hükümet temel ihtiyaçları karşılamak ve temel ihtiyaçların ithalatını yapmakta zorlandı.

YENİ BİR DÖNEM

Analizcilere göre ülkede en etkin figür olan liderin görevi bırakması ülkede yeni bir dönem ve jenerasyona ilişkin işaretler veriyor.

RAUL MODESTO KİMDİR?

Fidel Castro’nun kardeşi Raúl Modesto 1959 Küba Devrimin’den itibaren iktidarda olan isim aynı zamanda Küba Devlet Başkanlığı görevini de uzun yıllar sürdürdü.

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