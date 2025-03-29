Ramazan'a veda mesajları: En güzel, anlamlı, duygusal, resimli Ramazan ayına veda mesajları ve sözleri!
Ramazan ayı, son orucun tutulması ile sona ererken Ramazan'a veda mesajları gündemdeki yerini aldı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının son gününe özel, en güzel, anlamlı, duygusal, resimli Ramazan'a veda mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2025 Elveda Ya Şehri Ramazan sözleri ile en güzel ve resimli Ramazan ayına veda mesajları...
1 Mart Cumartesi günü başlayan on bir ayın sultanı Ramazan ayı 29 Mart Cumartesi günü sona eriyor. İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayının son gününe girilirken, 'Elveda Ya Şehri Ramazan' mesajları gündemi meşgul etmeye başladı. Bu kapsamda Ramazan Bayramı öncesinde, elveda Ramazan temalı veda mesajlarını sizler için haberimizde derledik. İşte resimli, duygusal, anlamlı en güzel Ramazan'a veda mesajları ve sözleri...
RAMAZAN'A VEDA RESİMLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025
On bir ayın sultanısın, dertlilerin dermanısın, Hakk’ın bize ihsanısın, elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.
Zekat fitre verildi, fakir fukara sevindirildi, bereketin görüldü, elveda ya şehr-i Ramazan.
Elveda ya şehr-i Ramazan, oldun sen on bir aya sultan, sende indi mübarek Kur’an, Dünya’yı doldurdun hep nurlan.
Elveda yâ şehr-i Ramazan.. Seneye tekrar kavuşmak nasib olsun inşallah…
Ey Mübarek Kur’an ayı Saimlere gufrab ayı Müminlere ihsan ayı şehri mübarek elveda!
Ömürden Bir Ramazan Daha Gelip geçti. Evveli Rahmet Ortası Mağfiret Sonu Kurtuluş olan Huzur ayı Ramazan Elveda.
Yavaş yavaş uğurluyoruz Ramazan’ı… Önce teravihi uğurladık, şimdi son sahurumuzu yaptık, son iftarımızla elveda ya şehri Ramazan diyeceğiz. Ne de çabuk geçti kutlu zaman dilimleri, daha dün yazmış gibiyim hoş geldin on bir ayın sulatanı diye… Allah nice Ramazan’lara kavuşmayı ve çok daha iyi değerlendirmeyi nasip etsin hepimize. Şimdiden herkesin Bayram’ını kutluyorum. Tatlı, huzurlu, mutlu bir bayram olsun…
11 ay yoksun yine, veda vakti şimdi, gidiyorsun.
Ey Kur-an ve rahmet ayı sen Şehr-i Mübarek’sin, Mü”minlere hem gereksin, sırat üstünde muratsın, Elveda ey vahyi mübarek elveda, Elveda ey Şehr-i Rahmet elveda, Elveda ey mübarek Ramazan elveda, Elveda ey Kur-an ayı elveda.
Hak emrini ettik eda, nefsimizi kıldık feda, kavuştursun bizi hüda, şehr-i Ramazan elveda.
Bir bahar müjdesi gibiydi gelişin. Rahmetinle kandık, şifa bulduk. Şimdi gidiyorsun ey Şehr-i Ramazan elveda.
Veda etmek zor geliyor, güle güle demiyoruz, sadece şükrediyoruz bir Ramazanı daha bahşedene.
İncecik bir hilaldi varlığın önce, sonra ayın ondördü gibi parladı. Yüreklerimiz varlığınla, birden gözlerimiz gökyüzünde incelen hilale takıldı yeniden.
Dünyamıza inen rahmet sağanağı, nur halesi bitmesin, kalan vakitlerde de sürsün istiyoruz.
Neşe saçtı gönüle, okundu mukabele, diyoruz güle güle, elveda ya şehr-i Ramazan.