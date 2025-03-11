Ramazan ayı için beslenme önerileri

SOA Toplu Yemek, Ramazan ayında oruç tutan çalışanlar için önerilerini paylaştı. Ramazan ayının beslenme alışkanlıklarında önemli değişiklikler yarattığına dikkat çeken SOA Toplu Yemek, çalışanların Ramazan ayını sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmesi için iftar ve sahur menülerinde olması gereken önemli detaylara dikkat çekti.

SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Kocabaş, “Doğru beslenme ile oruç sürecini daha rahat ve sağlıklı geçirebiliyoruz. Bu nedenle biz de uzman diyetisyenlerimiz ile birlikte iftar ve sahur menülerimizi hazırlayarak, hizmet vermiş olduğumuz çalışanların yanında oluyoruz. İftar ve Sahur menülerimizin yanı sıra ara öğünler ya da ikramlar sunarak günlük almaları gereken kalori miktarını doğru ve dengeli şekilde almalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

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EN AZ 2,5 LİTRE SU İÇİLMELİ

Ağır sanayi de çalışan işçilerin günlük ortalama 3500- 4000 kalori tükettiklerine dikkat çeken SOA Toplu Yemek, “İş yükü ağır olan işçiler terleme ile su, tuz, azot kaybederler bu durum protein eksiliğine yol açıyor. Bu nedenle kas kütlesi kaybını önlemek için proteinden yeterli beslenmek gerekiyor. Gün boyu susuz kalmamak için iftardan sahura kadar en az 2-2,5 (12-14 su bardağı) litre su içmek önemli. Kan şekerini hızla yükselten ve düşüren tatlılar yerine, hurma gibi doğal şeker kaynakları tercih edilmeli” açıklamasını yaptı.

KAHVALTI BENZERİ SAHUR YAPMAK ZİHİNSEL PERFORMANSI ARTIRIR

Gün içinde beyaz yakalı çalışanlar gibi beden gücü kullanımı ve fiziksel aktivitesi sınırlı kalanların yakacağı kalori miktarının 2000 olduğuna dikkat çeken SOA Toplu Yemek, bu gruptakiler için ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınarak, sebze, protein ve tam tahılları içeren bir iftar menüsü hazırlanması gerektiğini kaydetti.

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İftarda çok fazla yemek yerine kaliteli besin tercihlerinin önemine değinen SOA Toplu Yemek, “İftar sonrası meyve, yoğurt, kuru yemiş gibi hafif ara öğünler tüketmek sindirimi kolaylaştırır ve gece boyunca enerji sağlar. Kahvaltı benzeri bir sahur öğünü yapmak, gün boyu zihinsel performansı artırır ve halsizliği önler” ifadelerine yer verdi.