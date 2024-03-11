RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize Merhamet dileyelim, Hayırlı Ramazanlar.Allah'u Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun.

Yağmur gibi bereketli ve yağmur taneleri kadar tatlı bereketli Ramazanlar dilerim. En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı Ramazan Ayı geçirmenizi dilerim.-Ruhlarımız huzur bulsun, sofralarımız anlam dolsun, Ramazan Ayımız Mübarek Olsun. Hayırlı Ramazanlar.