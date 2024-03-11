Ramazan ayı mesajları: En güzel, anlamlı, dualı, hadisli, resimli Hoş Geldin Ramazan mesajları
On bir ayın sultanı Ramazan ayı resimli mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. Ramazan-ı Şerif ayı, 11 Mart Pazartesi günü başladı, 9 Nisan'da sona erecek. 30 gün sürecek olan Ramazan ayının sevincini, coşkusunu sevdiklerinizle yaşamanız adına resimli ve yazılı Ramazan ayı mesajları hazırladık. Ramazan ayının anlam ve önemi en güzel şekilde vurgulayan Hoş Geldin Ramazan mesajları 2024 adı altında rağbet görüyor. İşte en güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli Ramazan ayı mesajları 2024
Ramazan ayı mesajları ile ilgili araştırmalar başladı. Kur'an-ı Kerim Kerim'in bu ayda indirilmesi sebebiyle inananlar için büyük önem arz eden Ramazan ayı mesajları için yararlanabileceğiniz en güzel, resimli seçenekleri hazırladık. İşte 2024 yılına özel Ramazan mesajları ve sözleri
RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ
Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize Merhamet dileyelim, Hayırlı Ramazanlar.Allah'u Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun.
Yağmur gibi bereketli ve yağmur taneleri kadar tatlı bereketli Ramazanlar dilerim. En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı Ramazan Ayı geçirmenizi dilerim.-Ruhlarımız huzur bulsun, sofralarımız anlam dolsun, Ramazan Ayımız Mübarek Olsun. Hayırlı Ramazanlar.
HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024!
Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.
Yаğmur gibi bereketli ve yağmur tаnеlеri kаdаr tatlı bereketli Ramazanlar dilerim.
En ışıltılı bаkışlаrın gözlеrindе, en tatlı sözlеrin kulаklаrındа, tüm mutluluklаrın аvuçlаrındа ve en sonsuz sеvgilеrin gönlüncе yаşаyаcаğı Ramazan Ayı gеçirmеnizi dilеrim…
"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 ayın sultanı ya Şehr-i Ramazan Hoşgeldin! Dua eder, dua bekleriz.
"Ruhlаrımız huzur bulsun, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar."
"Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun."
Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Ramazan ayınız mübarek olsun…
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek Ramazan ayında dualarda buluşmak ümidiyle… Hayırlı Ramazanlar.
Ruhlаrımız huzur bulsun, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar.
Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun.
Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar. Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar
Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.
Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı
Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım