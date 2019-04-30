Ramazan Ayı ne zaman başlayacak ve bitecek? İlk oruç ne zaman tutulacak? soruları müslüman aleminde merakla araştırılıyor. Ramazan Ayı'nın gelmesiyle oruçlar tutulacak, iftarlar yapılacak ve ibadet dolu bir ay eda edilecek. İşte Diyanet İşleri dini günler takvimi...

2019 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2019 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 6 Mayıs 2019 Pazartesi olarak belirlendi. Yani İslam alemi 5 Mayıs gecesi sahur yapacak ve 6 Mayıs günü yılın ilk orucunu tutacak.

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre 3 Haziran Pazartesi akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

3 Haziran Pazartesi günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 4 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 6 Haziran Perşembe günü ise son günü olarak belirlendi.

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.

DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - 2019