İslam dünyasında manevi atmosferiyle ayrı bir yere sahip olan Ramazan ayı yaklaşırken, 2026 yılı için oruç ve bayram takvimi araştırılmaya başlandı. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olarak bilinen Ramazan’da oruç tutulacak, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılacak. Diyanet’in yayımladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı’nın tarihleri belli oldu. Detaylar haberimizde...