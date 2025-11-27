Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Ramazan ayı ne zaman? Ramazan bayramı tarihi ne? 2026 Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri açıklandı!

        Diyanet ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor, bayram tarihi açıklandı mı?

        Milyonlarca Müslüman için manevi bir yenilenme dönemi olan Ramazan ayı, 2026 yılında da büyük bir heyecanla karşılanacak. Müslüman alemi içi paylaşmanın, sabrın ve rahmetin simgesi kabul edilen bu mübarek ayda, oruç ibadetiyle birlikte fitre ve zekat gibi yardımlaşma gelenekleri ön plana çıkacak. Şimdiden gözler, 2026 Ramazan ayının başlangıç tarihine ve Ramazan Bayramı'nın ne zaman kutlanacağına çevrildi. İşte merak edilenler...

        Giriş: 27.11.2025 - 20:47 Güncelleme: 27.11.2025 - 20:47
        İslam dünyasında manevi atmosferiyle ayrı bir yere sahip olan Ramazan ayı yaklaşırken, 2026 yılı için oruç ve bayram takvimi araştırılmaya başlandı. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olarak bilinen Ramazan’da oruç tutulacak, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılacak. Diyanet’in yayımladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı’nın tarihleri belli oldu. Detaylar haberimizde...

        2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

        Diyanet takvimine göre, Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        AREFE: 19 Mart 2026 Perşembe

        1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

        2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

        3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

