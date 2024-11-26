Ramazan ayının 2025 yılı başlangıç tarihi belli oldu. İslam alemi için manevi bir yenilenme dönemi olan Ramazan, oruç ibadeti, paylaşma ve dayanışma duygularıyla dolu bir ay olarak yine huzur dolu günlere vesile olacak. Sahurdan iftara uzanan ibadet dolu bu süreçte, Müslümanlar teravih namazlarında Ramazan ruhunu en derin şekilde hissetme imkanı bulacak. Milyonlarca kişinin kalpleri aynı manevi ritimle atarken, bu kutsal dönemin başlangıç tarihi ise şimdiden merak ediliyor. Peki, 2025’te Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? Ayrıntılar haberimizde…