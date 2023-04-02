Bollluk ve bereket ayı olan Ramazan'da ilk hafta geride kaldı. Bu yıl 23 Mart itibarıyla başlayan Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı heyecanı yaşanacak. İslam alemi için oldukça önemli bi konumsa sahip olan 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı Nisan ayında sona erecek. İşte 2023 Diyanet takvimine göre Ramazan ayı bitiş tarihi ve Ramazan Bayramı tarihleri...