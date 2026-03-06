Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar ve ne zaman ödenecek? 2026 Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?

Emekli ikramiyelerinde artış beklentisine ilişkin net bir mesaj veren Güler, 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bütçe dengelerine vurgu yaptı. Güler, "Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kulislerde konuşulan rakam ise 4.000 TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin, 5.500 TL ve 6 bin liraya yükselebileceği yönünde. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi için henüz net bir zam oranı belli olmadı. Bayram ikramiyesi için gözler yeni haftaya çevrildi.