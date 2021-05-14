Ramazan Bayramı duaları ve Ramazan Bayramı'nda sevabı büyük olan ibadetler Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Ülke genelinde sokağa çıkma yasakları sebebiyle evlerde geçirilen Ramazan Bayramı süresi boyunca okunacak dualar merak konusu oldu. Ramazan Bayramı duarını ve ibadetlerini haberimizde bulabilirsiniz

RAMAZAN BAYRAMI İBADETLERİ

Ramazan bayramında bayram namazından önce tatlı yemek, hurma yemek, hurmayı 1, 3, 5 gibi tek adet yemek, teke riayet etmek, sünnettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Allahü teâlâ tektir, teke riayet edeni sever.)

Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan, [mümin], herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Bir kusuru için kimseye darılmamak gerekir.

RAMAZAN BAYRAMI DUALARI

Bizleri ve bütün kâinatı yoktan var eden; varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Rahmeti ile bütün varlığı, kâinatı kuşatan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz! Yerin ve göklerin yegâne sahibi; kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin yegâne mâliki Yüce Mevlâmız! Hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sen kabul eyle! Salat-ü selamımızı, tahiyyat-ü ikramımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’ya, onun âl, ashâb ve etbaına gönderiyoruz. Kabul eyle Allah’ım! Yâ ilahe’l-âlemîn!

Şu mübarek bayram sabahında huzuruna geldik. Sana layık bir kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilincindeyiz. Bizi huzurundan boş çevirme Allah’ım! Ya Rabbi!

Kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, okuduğumuz mukabelelerimizi, indirdiğimiz hatm-i şeriflerimizi, verdiğimiz zekât ve fitrelerimizi, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazlarımızı, ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu Ramazan Bayramı hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah’ım!

Tüm bunlardan hâsıl olan ecir ve sevâbı; Öncelikle Hz. Âdem’den itibaren insanlığa rehber olarak gönderilen bütün peygamberan-ı izama ve rusul-i

kirama, hâssaten hayat rehberimiz Kur’an-ı bize tebliğ eden Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)’e, onun aline, ashabına, ezvacına, ehli beytine hediye eyledik, vâsıl eyle Allah’ım!



Kur’an’ı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere ulaştıran huffazın, ulemanın, sulehanın, din-ü devlet, mülk-ü millet uğrunda canlarından geçen aziz şehitlerimizin, ahirete göç eden kahraman gazilerimiz ile bütün ehl-i imanın aziz ruhlarına hediye eyledik haberdar eyle Allah’ım!

Bu mübarek bayram sabahında camimizde “âmin” “âmin” diye nidada bulunan bütün cemaatimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, cümlesini hissedar eyle Allah’ım!

Allah’ım! Varlık âlemine ibret nazarıyla bakabilmeyi bizlere nasip eyle! Bedenlerimizi ve kalplerimizi imansız, Kur’ansız, harap evler gibi olmaktan muhafaza eyle!

Bizlere daima iman ve istikamet üzere olmayı ihsan eyle Allah’ım! Bizlere hakkı hak bilip hakka sarılmayı, batılı da batıl bilip ondan da uzaklaşmayı; Kur’an’a, Furkan’a tabi ve hizmetkâr olmayı nasip eyle!

Kur’an-ı Kerim’i; kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddî ve manevî dertlerimizin devası eyle. Kerim Kitabımızı ve Peygamberimiz (s.a.s)’in sünnetini doğru anlayıp hakkıyla yaşamayı bizlere lütfeyle Allah’ım!

Bize bahşettiğin ömür sermayemizi rızana uygun geçirmeyi nasip eyle! Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle Allah’ım!

Ya Rabbi! Bizleri anne-babalarımıza hayırlı evlatlar eyle!

Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz yavrularımıza karşı görevlerimizi hakkıyla yapabilmeyi ihsan eyle Allah’ım! Onlara sevgi, şefkat, merhamet, ülfet ve muhabbetle muamele etmeyi nasip eyle! Ailelerimize dirlik, düzenlik ve huzur ihsan eyle!