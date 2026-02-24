Ramazan Bayramı ne zaman 2026? Bayram tatili kaç gün olacak, uzatılacak mı?
On bir ayın sultanı Ramazan 19 Şubat Perşembe günü ilk oruç tutulmasıyla başladı. Bayrama kısa bir süre kalırken, Ramazan Bayramı tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan Bayramı tarihleri, her yıl miladi takvimde yaklaşık 10-11 gün geriye gelir. Ramazan Bayramı resmi olarak 3,5 gün sürmektedir (arife günü yarım gün). Ancak kamu çalışanları için bayram tatili süresi, idari izin kararlarına göre uzatılabilmektedir. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman 2026? Bayram tatili kaç gün olacak, uzatılacak mı? İşte 2026 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri...
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı, İslam dünyasında bir ay boyunca tutulan orucun ardından kutlanan en önemli dini bayramlardan biridir. Halk arasında Şeker Bayramı olarak da bilinir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah camilerde bayram namazı kılınır, hemen ardından akraba ve komşu ziyaretleri yapılır. Ramazan Bayramı, dini bir bayramın yanı sıra aynı zamanda resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 3,5 gün olan Ramazan Bayramı, gelen takvim yılı doğrultusunda bazı yıllarda 9 güne uzatılmıştı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan hangi gün bitiyor, bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı? İşte detaylar...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet dini günler takvimi göre bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
19 Mart 2026 Perşembe: Arife
20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü
21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü
22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 3 gün idrak edilecek. Bu doğrultuda Ramazan bayramı tatili, arife gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte toplam 3,5 gün sürecek.
RAMAZAN BAYRAMI İKİNCİ ARA TATİL İLE BİRLEŞECEK Mİ?
MEB takvimine göre okullarda ikinci dönemin ara tatili, 16 Mart - 20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Buna göre Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşmiş olacak.