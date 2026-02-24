Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı, İslam dünyasında bir ay boyunca tutulan orucun ardından kutlanan en önemli dini bayramlardan biridir. Halk arasında Şeker Bayramı olarak da bilinir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah camilerde bayram namazı kılınır, hemen ardından akraba ve komşu ziyaretleri yapılır. Ramazan Bayramı, dini bir bayramın yanı sıra aynı zamanda resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 3,5 gün olan Ramazan Bayramı, gelen takvim yılı doğrultusunda bazı yıllarda 9 güne uzatılmıştı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan hangi gün bitiyor, bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı? İşte detaylar...