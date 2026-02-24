Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ramazan Bayramı ne zaman 2026? Ramazan hangi gün bitiyor, bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı?

        Ramazan Bayramı ne zaman 2026? Bayram tatili kaç gün olacak, uzatılacak mı?

        On bir ayın sultanı Ramazan 19 Şubat Perşembe günü ilk oruç tutulmasıyla başladı. Bayrama kısa bir süre kalırken, Ramazan Bayramı tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan Bayramı tarihleri, her yıl miladi takvimde yaklaşık 10-11 gün geriye gelir. Ramazan Bayramı resmi olarak 3,5 gün sürmektedir (arife günü yarım gün). Ancak kamu çalışanları için bayram tatili süresi, idari izin kararlarına göre uzatılabilmektedir. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman 2026? Bayram tatili kaç gün olacak, uzatılacak mı? İşte 2026 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 23:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı, İslam dünyasında bir ay boyunca tutulan orucun ardından kutlanan en önemli dini bayramlardan biridir. Halk arasında Şeker Bayramı olarak da bilinir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah camilerde bayram namazı kılınır, hemen ardından akraba ve komşu ziyaretleri yapılır. Ramazan Bayramı, dini bir bayramın yanı sıra aynı zamanda resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 3,5 gün olan Ramazan Bayramı, gelen takvim yılı doğrultusunda bazı yıllarda 9 güne uzatılmıştı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan hangi gün bitiyor, bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı? İşte detaylar...

        2

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet dini günler takvimi göre bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri denk geliyor.

        3

        RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

        19 Mart 2026 Perşembe: Arife

        20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü

        21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü

        22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü

        4

        RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 3 gün idrak edilecek. Bu doğrultuda Ramazan bayramı tatili, arife gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte toplam 3,5 gün sürecek.

        5

        RAMAZAN BAYRAMI İKİNCİ ARA TATİL İLE BİRLEŞECEK Mİ?

        MEB takvimine göre okullarda ikinci dönemin ara tatili, 16 Mart - 20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

        6

        Buna göre Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşmiş olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!