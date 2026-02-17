Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Diyanet takvimi ile Ramazan Bayram tarihi belli oldu
On bir ayın sultanı Ramazan ayından sonra Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2026 yılında şubat ayına denk geliyor. Peki Bayram tatili ne zaman? İşte, 2026 Ramazan Bayramı tarihleri
Bayram tarihleri, yaklaşan Ramazan ayına girerken sorgulanmaya başladı. 19 Şubat’ta başlayacak Ramazan ayı sonrasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ne zaman?
RAMAZAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma gününe, ikinci günü 21 Mart 2026 Cumartesi gününe, üçüncü ve son günü ise 22 Mart 2026 Pazar gününe denk geliyor.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan Bayramı tatili bu sene resmi olarak 3 gün olacak. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin açıklama gelmedi. Öte yandan Ramazan Bayramı bu sene öğrencilerin ikinci ara tatilinin son günlerine denk geliyor.