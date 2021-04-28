Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Binlerce vatandaş Ramazan bayramında kaç gün tatil yapılacağını merak ediyordu. Merakla beklenen haber geldi. İşte ayrıntılar...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kamuda çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.
12 Mayıs Çarşamba günü Arefe. Ramazan bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
Hafta sonlarının dahil olması ile birlikte bu sene Ramazan Bayramında 9 gün tatil yapılacak.
YORUMLAR