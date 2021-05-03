Koronavirüs salgını nedeniyle mübarek Ramazan bayramını evlerimizde karşılayacağız. Bu yıl Ramazan bayramında 9 gün tatil yapılacak. Ramazan bayramında bir aylık tutulan oruç bayramla sonlandırılıyor. Bu özel günde her ne kadar akraba, eş dost ziyareti yapmak gerekse de bu yıl da koronavirüs nedeniyle ziyaret gerçekleştiremeyeceğiz. İşte Ramazan bayramı tarihleri ve tatil olan günler...

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.