Müslümanlar için 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı tüm hızıyla sürerken Ramazan Bayramı için de nefesler tutulmuş durumda. Oruç ibadetlerini yerine getirmeye devam eden inananlar; Ramazan ayının ne zaman biteceği ve bayram tatilinin hangi gün başlayacağına dair araştırmalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili ayrıntılar..