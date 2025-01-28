Ramazan, İslam dünyasında müslümanlar için önemli bir ay olup, oruç tutma, ibadet ve manevi arınma zamanı olarak kabul edilir. Bu ay, Hicri takvime göre dokuzuncu aydır ve Kuran-ı Kerim'in ilk ayetlerinin indirilmeye başlandığı aydır. Ramazan boyunca müslümanlar, sabah ezanından akşam ezanına kadar yeme içme, kötü söz ve davranışlardan kaçınarak oruç tutarlar. Peki, 2025 yılı Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, ayrıntılar...