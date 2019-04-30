Ramazan ne zaman başlıyor? sorusu ilk oruç için geri sayım başlarken soruluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının başlamasına kısa bir zaman kala vatandaşlar ilk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahur ve iftar saatinin kaçta olacağı merak ediliyor. Ramazan ayına sayılı gün kala, Ramazan Bayramı için de resmi açıklama geldi. Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı ile ilgili detaylar ve Ramazan ayı ile ilgili merak edilenler haberimizde.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Mübarek üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan ayı, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. Yani ilk oruç için 5 Mayıs Pazar'ı 6 Mayıs Pazartesi'ye bağlayan gece imsak saatinde sahur yapılacak. 31 Mayıs 2019 Cuma akşamı Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayı 3 Haziran 2019 Pazartesi günü idrak edilecek arefe günü ile sona erecek.

2019 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklama ile 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılacaklar. Böylece Ramazan Bayramı tatilli 1 - 9 Haziran arasında toplam 9 güne çıkarıldı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Kurban Bayramı ise 10 Ağustos Cumartesi arefe günü ile başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olurken 14 Ağustos Çarşamba akşamı son günü olarak belirlenmiştir. Buna göre vatandaşlar 5 günlük bir bayram tatili elde etmiş oluyor. Kurban Bayramı tatili ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - 2019

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.EVVEL 1440 07 OCAK-2019 PAZARTESİ ........ 1 C.AHİR 1440 06 ŞUBAT-2019 ÇARŞAMBA ........ 30 C.AHİR 1440 07 MART-2019 PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ ​ 1 RECEB​ 1440​ 08 MART-2019​ CUMA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 26 RECEB 1440 02 NİSAN-2019 SALI MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1440 06 NİSAN-2019 CUMARTESİ ........... 14 ŞABAN 1440 19 NİSAN-2019 CUMA BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1440 06 MAYIS-2019 PAZARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1440 31 MAYIS-2019 CUMA KADİR GECESİ 29 RAMAZAN 1440 03 HAZİRAN-2019 PAZARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1440 04 HAZİRAN-2019 SALI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1440 05 HAZİRAN-2019 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1440 06 HAZİRAN-2019 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1440 04 TEMMUZ-2019 PERŞEMBE ........ 1 ZİLHİCCE 1440 02 AĞUSTOS-2019 CUMA ........ 9 ZİLHİCCE 1440 10 AĞUSTOS-2019 CUMARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1440 11 AĞUSTOS-2019 PAZAR KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1440 12 AĞUSTOS-2019 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1440 13 AĞUSTOS-2019 SALI KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1440 14 AĞUSTOS-2019 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1441 31 AĞUSTOS-2019 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1441 09 EYLÜL-2019 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1441 30 EYLÜL-2019 PAZARTESİ ........ ​1 R.EVVEL 1441​ 29 EKİM-2019​ SALI ........​ ​11 R.EVVEL​ 1441​​ 08 KASIM-2019​​ CUMA MEVLİD KANDİLİ​ ​1 R.AHİR​ 1441​​ 28 KASIM-2019​​​ PERŞEMBE ........​ 1 C.EVVEL ​1441 ​27 ARALIK-2019​​​​ ​CUMA ........​​​​





