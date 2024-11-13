Ramazan ayının başlangıç tarihi, İslam dünyasında merakla beklenen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, Müslümanlar bu yıl da Ramazan ayını ibadetle geçirecek, yardımlaşmanın ve dayanışmanın arttığı bu manevi dönemin huzurunu yaşayacak. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitlerinde oruç açılırken, teravih namazlarıyla da geceler ibadetle taçlandırılacak. Peki, "On Bir Ayın Sultanı" olarak anılan Ramazan bu yıl ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi tarihte tutulacak? İşte merak edilenler...