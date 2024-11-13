Ramazan ayı Diyanet takvimi 2025: Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Müslüman dünyası için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayının 2025 yılı başlangıç tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, milyonlarca kişi bu kutsal ayda oruçlarını tutarak manevi huzuru yaşayacak. Ramazan ayı, sadece oruç ibadetiyle değil, yardımlaşma, paylaşma ve ibadetlerle de dolu özel bir dönem olarak kabul ediliyor. Bu ay boyunca iftar sofralarında bir araya gelen Müslümanlar, teravih namazları ile Ramazan ruhunu en derin şekilde hissetme fırsatı buluyor. Peki, 2025 yılında Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? İşte detaylar...
Ramazan ayının başlangıç tarihi, İslam dünyasında merakla beklenen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, Müslümanlar bu yıl da Ramazan ayını ibadetle geçirecek, yardımlaşmanın ve dayanışmanın arttığı bu manevi dönemin huzurunu yaşayacak. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitlerinde oruç açılırken, teravih namazlarıyla da geceler ibadetle taçlandırılacak. Peki, "On Bir Ayın Sultanı" olarak anılan Ramazan bu yıl ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi tarihte tutulacak? İşte merak edilenler...
2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.
Buna göre; Ramazan'ın birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.
26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.
Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü öğlen 13.00 itibarıyla yarım gün resmî tatil olacak.
Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar toplam 3,5 gün bayram tatili yapacak.
2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle;
- Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
- Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar
- Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
- Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.