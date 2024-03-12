2024 Ramazan pidesi fiyatları: Ramazan pidesi ne kadar?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 60 lira olurken, İstanbul, Ankara ve Antalya'da pide fiyatları belli oldu. Pide genellikle Ramazan ayında tüketilirken, Ramazan pidesi fiyatları her yıl yeniden belirlenmektedir. İşte 2024 il il Ramazan pidesi fiyatları...
Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü ilk orucun tutulmasıyla başladı. Ramazan ayının olmazsa olmazlarından olan pide, gramajına göre fiyatı değişkenlik göstermektedir. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde pide fiyatında uygulanacak azami kilogram fiyatını açıkladı. Peki, "Ramazan pidesi ne kadar oldu?" İşte 2024 pide fiyatlarına ilişkin tüm detaylar...
PİDE FİYATI NE KADAR OLDU?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye'nin hiçbir yerinde pidenin kilogram fiyatının 60 liranın üzerinde olmayacağını söyledi. Ekmek fiyatlarını da değerlendiren Balcı, "Geçen yıl ekmeğin kilogram fiyatı 35,5 lira olarak uygulandı. Bu yıl ekmeğin azami kilogram fiyatı 40 lira. İşçilik, un ve işletme giderlerimiz artış gösterirken bu yılın başında ekmeğe gelen zam oranının yüzde 14 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Ekmekle ilgili bir fiyat değişikliği gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.
Başkan Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacağını açıkladı.
İZMİR'DE 300 GRAM PİDE 18 LİRA
Balcı açıklamasının devamında, "İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir.
Her il ve ilçede odalarımız kendi maliyet hesabını yaparak ilgili esnaf odaları birliğinden fiyat alacak. Dolayısıyla, coğrafi yapıya ve vatandaşımızın arzusuna göre değişik gram ve fiyatlarda pide üretilecektir." ifadelerinde bulundu.