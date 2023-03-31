ORUÇ TUTARKEN NASIL KİLO VERİLİR?

Vücudun susuz kaldığı ve metabolizmanın yavaşladığı Ramazan ayında, oruç tutanların en çok şikayet ettiği konulardan birisi de fazla kilo alımıdır. Oysaki bu durumu avantaja çevirip kilo alımını durdurmak hatta kilo vermek mümkün. Beslenme uzmanları, sahur ve iftar menülerinin mümkün olduğunca sağlıklı besinlerden oluşması gerektiği vurguluyor. Bu öğünlerde tüketilen fazla yağ ve karbonhidrat, insan vücudunda uzun vadede kilo oluşumuna neden oluyor. Bu nedenle daha çok protein ağırlıklı beslenmek, insan vücudunun daha düzenli çalışmasını sağlayacak ve kilo oluşumuna neden olan faktörleri de otomatik olarak ortadan kaldıracaktır.