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Rambo Okan tazminat zengini olabilir 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Fenerbahçe tribünlerinin ünlü siması Rambo Okan (Güler), Trabzonspor şampiyon olunca köprüye asılan bayrağı kesip, tepki toplamıştı. O olayın üzerinden aylar geçti ama sosyal medyadaki küfür yağmuru dinmedi.

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'na konuşan Rambo Okan, 'Hakaretlerden artık usandım' dedi. Kendisine sosyal medyadan yapılan hakaret ve küfürlerin karşısında milyonluk tazminat davaları açan Rambo Okan şöyle konuştu: Küfür etmeyin, bıktım artık yeter, kafamda yara oldu. Benim bir Allahım, bir Fenerim var...

"PARASINDA, PULUNDA DEĞİLİM, KÜFÜR EDİLMESİN"

Açtığı davalardan 10 milyon lira tazminat kazanma ihtimali olan Rambo Okan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ben parasında pulunda değilim, küfür edilmesin, rahmetli babam da Trabzonludur. Köprüdeki bayrağı kesmeyecektim, Bağdat Caddesi'nde bizim bayrağımızı kestiler, arabaları taşladılar, o yüzden yaptım.

"DAVALARI KAZANIRSAM KENDİME EV ALACAĞIM"

Savcılığa yaklaşık 3 bin dosya sunan Rambo Okan, tazminat zengini olduğu takdirde yapacağı işleri şöyle anlattı:

Amacım para kazanmak değil, analara, babalara küfür edilir mi? Avukatım tespit etti. Kazanırsam ev alacağım kendime. Ablamın durumu kötü, ona da yardım edeceğim.



