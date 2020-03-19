Show TV'nin severek izlenen dizisi Ramo'nun Salı günü akşamı ekrana gelen 10. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Final sahnesinde Alpay, polise gitti ve sorguda kağıda çizdiği şemayla komisyonu deşifre etti. Kağıtta kendi isminin yerine Ramo'yu yazan Alpay'ın ters köşe yaptığı bu hamlesi acaba dengeleri nasıl değiştirecek?

RAMO 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Heyecanın giderek yükseldiği bölümün final sahnesinde Fidan, Yavuz'u görmek için otele gittiğinde onu bir kadın ve çocukla görünce büyük bir şok yaşadı.

Fatoş, Boz'a hamile olduğunu söylerken, Sibel de Ramo’nun aldığı eve gitmeye karar verdi. Ramo, Alpay'ın saklandığı mekana baskına giderken, kaçmayı başaran Alpay polise gitti ve sorguda kağıda çizdiği şemayla komisyonu deşifre etti.

Bu şemada konseydeki isimler yer alırken, kendi isminin üstünü çizerek Ramo'nun ismini yazdı. Peki, Alpay'ın bu beklenmedik hamlesi dengeleri nasıl değiştirecekti?

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #RAMBEL ETİKETİNİ KONUŞTU!

Ramo, dün akşam yayınlanan dokuzuncu bölümüyle ABC1 20+'da 5.76 izlenme oranı (rating),11.03 izlenme payı (share),AB’de 4.79 izlenme oranı (rating),9.54 izlenme payı (share),Total’de 6.59 izlenme oranı (rating),13.04 izlenme payı (share) elde etti.

#RamBel etiketi Twitter Türkiye'de 3 saat 20 dakika, dünyada ise 55 dakika TT listesinde kaldı. Murat Yıldırım Twitter Türkiye'de 3 saat 45 dakika, dünyada ise 1 saat boyunca gündemde kaldı.

RAMO, SİBEL'İN HAYATINI KURTARDI!

Alpay, Sibel'i zehirledikten sonra kaçarken, Ramo sevdiği kadının hayatını kurtarabilmek için kendi hayatını da riske atarak Sibel'i hastaneye yetiştirmeyi başardı. Yavuz, Alpay'ı yok etme görevini Ramo'ya verirken eğer bunu başarırsa komisyonun onu ödüllendireceğini söyledi.

Sibel, hastane çıkışında zor bir kararın eşiğindeydi. Ya Ramo ile gidecekti ya da Süleyman Ağa ile… Sibel dedesi ile eve dönmek zorunda kaldı ancak Ramo'nun aklında bir plan vardı. Sibel'in hep hayalini kurduğu evi satın alarak beraber yeni bir hayata başlayabilmek için anahtarı Sibel'e verdi.

Sibel ise dedesine işlerin başına geçmek istediğini söylerken Süleyman ancak Ramo'dan kurtulursa bunun mümkün olabileceğini söyledi.

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Ramo, Sibel'i hastaneye yetiştiriyor;

"Bu ev bizim!"

RAMO, ALPAY'IN MEKANLARINA EL KOYDU!

Saldırılarında başarısız olan Alpay kılık değiştirerek kendi mekanı olan bir gece kulübünde saklanırken Ramo, Yavuz ile iş birliği yaparak Alpay'ın tüm mekanlarına el koydu.

Alpay son hamle olarak Süleyman'ı aradı ve barış istedi. Süleyman, Alpay'ın teklifini Yavuz'a iletti ancak kabul edilmedi. Komisyona saldırdığı için affedilmesi söz konusu olmayan Alpay kaçmaya devam etti.

HALEF GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞTİ!

Halef pavyonda tanıştığı Feraye'nin alacağını tahsis edip parayı vermeye gittiğinde büyük bir gerçekle yüzleşti. Aslında uzun zamandır gördüğü Feraye annesi, Cino'da kendi çocukluğuydu.

O evde annesinin öldüğünü ve genç Süleyman'ın kapıda ağlayan Halef'i götürdüğünü görünce büyük bir travma yaşarken Süleyman'ı alıp o eve getirdi ancak gerçekleri yine öğrenemedi.

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!