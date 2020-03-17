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BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 10. bölümünde Ramo zamanla yarışmak zorundadır. Alpay’ın verdiği zehir, Sibel’in giderek kötüleşmesine neden olur. Ramo’nun onu hastaneye yetiştirmek için kritik bir karar alması gerekmektedir. Son anda kaçmayı başaran Alpay, komisyonla barış yapmak ister.

Ramo ise komisyona ve kendisine oyun oynayan Alpay’ın mekanlarına el koyar ve onun peşine düşer. Kaçacak yeri kalmayan Alpay ise kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Alpay’ın bu hamlesi Adana’da bütün dengeleri değiştirecektir. Neco, Fatoş’un boşanma isteğini reddeder. Ancak Fatoş’un kendisiyle ilgili öğrendiği bir gerçek Neco’nun geri adım atmasına neden olur.

Fidan, Ramo’yla beraber ailesini ve sevdiklerini kurtaran Yavuz’a minnettardır. Ancak Yavuz’un hiç bilmediği bir yüzünü görecek ve büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Ramo, Sibel’e bir teklifle gelir.

Yıllardır intikamla yoğrulan aşkları için ilk defa Sibel’e bir çıkış yolu sunmuştur. Sibel büyük bir kararın eşiğindedir. İntikam ve aşk arasında yapacağı bu seçim, ikisinin de geleceğini belirleyecektir.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo'nun 10. bölüm tanıtımları: