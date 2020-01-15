“Sen benim babamı vurdun!”

BKM imzalı, Show TV’de bu akşam ekran yolculuğuna başlayan Ramo’nun ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Babasının öldüğünü söyleyen Sibel’in kendini kaybettiği ve gözyaşları içinde Ramo’ya silah doğrulttuğu nefes kesen tanıtımda Ramo’nun ailesine gönderilen bomba büyük bir panik yaratıyor. Yaşanan patlama sonrası Ramo’nun neler yapacağı ise merakla bekleniyor.

RAMO 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

RAMO 1. BÖLÜM

Ramo bu akşam heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verdi. Çalıştıkları aileye karşı isyan etmek isteyen Ramo, ailesinin izni olmamasına rağmen harekete geçti. Patronu Cengiz Yıldırım’ın mallarının çalınmasıyla, patronunun kızı Sibel’le birlikte İstanbul’a gitti. Ramo, malın asıl sahiplerine, kendi çaldığını itiraf ederek isyan ateşinin ilk fitilini yaktı. Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel oldu. Ramo tüm zorluklara rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkadaşı Boz, Cengiz’in oğlu Neco’ya saldırdı. Boz’un yaptığı bu hata Ramo’nun tüm planlarını alt üst etti. Ramo, can dostunun yaptığı hata yüzünden, hayatının en zor kararıyla karşı karşıya kaldı. Cengiz, gözleri önünde Ramo’nun Boz’u öldürmesini istedi. Final sahnesinde Ramo, Boz yerine patronu Cengiz Yıldırım ve Halef’i vurarak izleyenleri şok etti.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, 21 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!