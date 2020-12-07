Ramo 24. fragman yayınlandı! Ramo fragman izle

Ramo dizisinin 23. son bölümünde; Mahir'i öldürmek için karşısına dikilen Ramo, Mahir komiserin basına verdiği toplantıyı televizyonda görünce ateş etmedi. Onları izleyen Mazhar ve patronu, Ramo'nun bu hareketine anlam veremese de basın toplantısını gördüklerinde sebebini anladılar.

RAMO 24. BÖLÜM FRAGMANI

RAMO’DA NELER OLDU?

Mahir'in basına söylediklerinden sonra öldürülmesiyle bütün oklar Cihangir'i göstereceği için Ramo, böyle bir şey yapmadığını söyledi. Tüm bu olanlar ise Ramo ve Mahir'in planıydı.

Vasili'nin İstanbul'a gelişi ise herkesi harekete geçirdi. Ramo, yeni Sarraf ile tanışırken, Serdengeçenler ile bir araya gelerek İstanbul'da gerçekleşecek olan zehirli madde sevkiyatını engellemek için plan yaptı.

Masaya oturan Ramo, Vasili'nin deposunun yerini de öğrenince bir sonraki adım harekete geçmekti. Ramo ve Serdengeçenler, depoya baskın gerçekleştirerek Vasili'nin mallarını yaktı.

Yavuz ise başka tehlikeli planların içindeydi ancak planının sonucunda finalde yaşananlar Ramo ve ailesi için büyük bir felakete sebep oldu. Yavuz'un, Ramo'ya attığı mesajı gören Fidan, buluşma yerine gidince karşısında Yavuz'u görmeyi beklerken, bombalı tuzakla karşılaştı ve patlama gerçekleşti...

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!