Ramo dizisi 32. son bölümü ile ekrana geldi ve heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Peki şimdiden merakla beklenen Ramo 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo’yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.

Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel’e ait olduğunu gösteriyordur. Ramo ailesini bile dinlemeden her yerde Sibel’e ait bir iz arıyordur. Ramo- ’nun her eylemi İstanbul’un büyük patronlarını biraz daha rahatsız eder. Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo’yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.

RAMO 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.