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Ramo 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 32. bölüm full izle tek parça

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Ramo, 32. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen diziye bu akşam Mazhar'ın partonlarından da aldığı emirle Ramo’yu ortadan kaldırmak için harekete geçmesi damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Ramo 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 32. bölüm full izle tek parça

Ramo dizisi 32. son bölümü ile ekrana geldi ve heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Peki şimdiden merakla beklenen Ramo 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo’yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.

Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel’e ait olduğunu gösteriyordur. Ramo ailesini bile dinlemeden her yerde Sibel’e ait bir iz arıyordur. Ramo- ’nun her eylemi İstanbul’un büyük patronlarını biraz daha rahatsız eder. Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo’yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.

RAMO 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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