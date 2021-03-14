Ramo 36. ön izleme yayınlandı! Ramo fragman izle

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Ramo 36. ön izleme yayınlandı! Ramo fragman izle

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Heyecan dolu gelişmelerin sinyallerini veren sahnede Ramo, büyük patronları yok etmek için planını yapıyor.

Ramo 36. ön izleme yayınlandı! Ramo fragman izle

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanında; Yıldırım'ın kardeşi Kudret, Ramo'nun karşısına çıkarak ona meydan okudu. Hem kendi gücünü göstermek hem de Ramo'yu test etmek isteyen Kudret'in oyunu, gerilim dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

RAMO’DA NELER OLDU?

Ramo ise testi geçerek kim olduğunu Kudret'e de gösterdi. Ramo'yu yanına alan Kudret, onu bambaşka bir dünyanın içine sürükledi. Ramo, Kudret ile birlikte masaya oturarak önemli isimlerle tanıştı. Ramo, giderek oyunun içine daha da dahil olurken, İstanbul'daki güç savaşlarında yeni bir yola çıktı.

Yaptığı operasyonla Şerif'i kaçıran Ramo, sistem hakkındaki tüm gerçekleri öğrendi. Şerif'i hain olarak Kudret'in karşısına çıkarınca, sistemde üç büyük patron olduğu ve Şerif'in de bu patronlardan biri olduğunu ortaya çıktı. Yıldırım'dan boşalan yere geçerek patronlardan biri Mazhar olurken, tüm bu yaşananların aslında Ramo'nun planının bir parçası çıkması ise herkesi şoke etti. Ramo, büyük planıyla Mazhar'ın büyük patronlardan biri olmasını sağlarken, kendisi de nihai hedefine ulaşarak üç büyük patronun yüzünü gördü.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 36. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çukur 120. yeni bölüm 2. fragman yayında! Çukur fragman izle
TELEVİZYONKoçovalı ailesi yeniden bir arada!
Kardeşlerim 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 4. son bölüm
TELEVİZYONKardeşlerim yeni fragman geldi mi?
Sen Çal Kapımı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 35. son bölüm
TELEVİZYONSen Çal Kapımı fragman geldi mi?
Gönül Dağı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 20. son bölüm
TELEVİZYONGönül Dağı yeni fragman geldi mi?
Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı yayında!
TELEVİZYONKahkaha tufanı bu hafta da hız kesmiyor!
Arıza 26. yeni bölüm 2. fragman yayında! Arıza fragman izle
TELEVİZYON"Baba..."
İbo Show saat kaçta başlayacak? İBO SHOW hangi kanalda? İbo Show konukları kimler?
TELEVİZYONİBO SHOW saat kaçta başlayacak?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk çekildiği yerler
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler?
Gönül Dağı oyuncuları tam kadro: Gönül Dağı oyuncuları kimler? Gönül Dağı dizisi konusu ne?
TELEVİZYONGönül Dağı oyuncuları kimler?
Kod Adı: Olympus oyuncuları kimler? Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir?
TELEVİZYONKod Adı: Olympus oyuncuları kimler?