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Ramo 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 36. bölüm full izle tek parça

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Ramo, 36. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen diziye bu akşam Ramo'nun sorumluluğunda olan yüklü miktarda paranın çalınması damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Ramo 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 36. bölüm full izle tek parça

Ramo dizisi 36. son bölümü ile ekrana geldi ve heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Peki şimdiden merakla beklenen Ramo 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık. Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurt dışına çıkarmaktır. Oysa bu küçük işler Ramo'nun umurunda bile değildir!

Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir. Hasan, Afet'in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu'nun annesini bulmaya çalışıyordur.

Aynı amaçla hareket eden Nehir'le yolları kesişen Sibel'in başı büyük belaya girer. Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken, Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.

RAMO 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

RAMO 36. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

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