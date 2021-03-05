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Ramo nerede çekiliyor, İstanbul'da mı? Ramo çekim yeri ve çekildiği mekanlar

Ramo nerede çekiliyor, İstanbul çekim yerleri nerede? Sorusu merak ediliyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı dizi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Dizinin izleyicileri 'Ramo nerede çekiliyor?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ramo nerede çekiliyor? İşte Ramo çekim yeri ve çekim mekanları...

Ramo nerede çekiliyor, İstanbul'da mı? Ramo çekim yeri ve çekildiği mekanlar

Show TV'nin beğenilen dizisi Ramo her cuma akşamı yayınlanıyor. Başarılı kadrosuyla dikkat çeken Ramo dizisinin konusu ne? Ramo nerede çekiliyor? İşte Ramo çekim yapılan mekanlar ve semtler...

RAMO NEREDE ÇEKİLİYOR, İSTANBUL'DA MI?

Önce Adana'da başlayan Ramo dizisinin çekimleri, şimdi ise İstanbul'da yapılıyor.

Ramo 1. sezonda hikayenin Adana’da başlaması ile Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sepici mahallesinde ve Hürriyet mahallesinde çekilmiştir. Dizide Taşkapı mahallesi olarak geçen mahalle aslında Seyhan ilçesindeki Hürriyet mahallesidir. Ramo ilk sezonu Adana ili Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde çekilmektedir.

Ancak Adana’da çekilen dizi 2. sezonda hikayenin İstanbul’a taşınması ile Ramo dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmektedir.

RAMO HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ramo dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

RAMO DİZİSİ KONUSU

Ramo'nun konusu "Haksızlığa karşı baş kaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmalar" şeklinde özetlenebilir. Ramo'nun oyuncu kadrosu haberimizde...

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