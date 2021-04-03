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Ramo'nun büyük sırrı açığa çıktı!

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde Sarraf'ı öldüren ve Serdengeçtilerin asıl liderine ulaşmayı hedefleyen Şerif, yaptığı hamlelerle finalde amacına ulaştı. Şerif'in Tezer Hoca üzerinden oynadığı oyunun sonucunda Ramo deşifre oldu

Ramo'nun büyük sırrı açığa çıktı!
Ramo'nun büyük sırrı açığa çıktı!
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HABERTURK.COM

Ramo'nun dün akşam yayınlanan bölümünde, Sarraf'ın ölümünü kullanarak Serdengeçtilerin en tepesindeki isme ulaşmayı hedefleyen Şerif, planını adım adım uygulamaya devam etti. Şerif'in yaptığı hamleler ise finalde Ramo'yu büyük bir tehlikenin içine sürükledi.

Tezer Hoca, Sarraf'ın ölümünden Savaş Hoca'nın sorumlu olduğunu söyleyince, Ramo hemen harekete geçti. Bunun üzerine Savaş Hoca olarak kendini tanıtan Şerif'in istediği fırsat ayağına geldi ve Ramo açığa çıktı. Ramo'nun aradığı adam olduğunu öğrenen Şerif'in, onu öldürmek için silahını doğrulttuğu anlarda heyecan giderek yükselirken, Ramo'nun "Bu sonun başlangıcı..." sözü bundan sonra olacaklar konusunda akıllarda soru işareti bıraktı.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #İÇİMDEKİATEŞ DEDİ!

Ramo, dün akşam yayınlanan 38. bölümüyle Total’de 5.31 izlenme oranı (reyting),11.31 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 4.62 izlenme oranı (reyting),9.46 izlenme payı (share),AB'de 3.00 izlenme oranı (reyting),6.52 izlenme payı (share) elde etti. #İçimdekiAteş etiketi ise Twitter Türkiye'de 4 saat boyunca TT listesinde kaldı.

DOĞU'NUN KAYIP ANNESİ ORTAYA ÇIKTI

Doğu'nun kayıp annesine ulaşmak için Ramo'nun ele geçirdiği gizli deftere bir takip cihazı yerleştiren Sibel, ulaştığı konumda büyük patron Kaptan tarafından alıkonuldu. Ramo, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, Sibel'i kurtaran ise sürpriz bir isim oldu. Büyük patron Kaptan'ın karısı Cahide, Sibel'i kurtardı. Cahide ayrıca Doğu'nun da kayıp annesiydi.

Doğu'nun annesi ortaya çıkıyor;

RAMO, DOĞU'NUN HAYATINI KURTARDI

500 milyon doları Bulgaristan'a geçirip, burada Silahtar'a teslim edecek olan Ramo'nun oyunu, Silahtar'ın tuzağıyla bozuldu. Planladığı gibi Silahtar'ı karşısında bulamayan Ramo, baskın için Doğu'ya haber verip Türkiye'ye dönmek için harekete geçti. Baskın ihtimalini tahmin eden Silahtar ise içi silahlı adamlarla dolu olan bir minibüs göndererek Serdengeçtileri öldürdü ve Doğu'yu rehin aldı.

Silahtar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Doğu, işkenceye maruz kaldı. Haberi alan Ramo, Doğu'nun tutulduğu depoya baskın düzenledi. Ölüm tehlikesine karşı bir an bile düşünmeyen Ramo, Doğu'yu kurtarmayı başardı.

Ramo, Doğu'yu kurtarıyor;

RAMO, SİLAHTAR İLE KARŞI KARŞIYA

Deponun patlaması sonucu paraları yanan ve büyük zarara uğrayan Silahtar, İstanbul'a geldi. Uğradığı zararın hesabını sormak isteyen Silahtar, Kaptan'ın karşısına çıktı. Silahtar'ın zararın sorumlusu olarak şüphelendiği isim Ramo'ydu. Ramo ise ulaşmaya çalıştığı Silahtar'la sonunda karşı karşıya gelmeyi başardı.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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