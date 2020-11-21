Ramo sürükleyici hikayesiyle gündem oldu!

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Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen 21. bölümünde ardı ardına yaşanan çarpıcı gelişmeler izleyenleri soluksuz bıraktı. Aksiyonun hız kesmediği bölüme "Serdengeçenler" konusu damgasını vurdu. Ramo'nun, Sarraf ile tanışması dikkat çekerken, "Serdengeçenler" hakkında öğrendikleri dizide heyecanı giderek yükseltti.

Finalde ise herkesi şoke eden anlar ekrana geldi. Sarraf, Ramo'dan hayatına son vermesini isterken bir mektup bıraktı. Bıraktığı mektupta ise eğer cesedini verirse Cihangir'in kendisine dokunamayacağı yazıyordu. Tüm bu çarpıcı gelişmelerden sonra Cihangir, Ramo'nun karşısına çıkarken akıllara şu soru geldi; "Cihangir ve Ramo arasında bundan sonra neler olacak?"

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #SERDENGEÇTİ DEDİ!

Ramo, dün akşam yayınlanan 21. bölümüyle ABC1 20+'da 6.03 izlenme oranı (reyting),12.92 izlenme payı (share),AB’de 5.21 izlenme oranı (reyting),11.71 izlenme payı (share),Total’de 6.63 izlenme oranı (reyting),14.00 izlenme payı (share) elde etti.

Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı bölüm sosyal medyanın da gündemine oturdu. #Serdengeçti etiketi Twitter Türkiye'de 6 saat 45 dakika TT listesinde kaldı. Dizi #Ramo etiketiyle de 4 saat 30 dakika boyunca Türkiye gündeminde yer aldı.

HASAN'IN ZOR ANLARI!

Cihangir tarafından kaçırılan Hasan, gözünü hastane görünümlü bir yerde açarken Ramo da hiç bilmediği bir otel odasında kendine geldi. Polis görünümlü biri Hasan ile konuşarak ailesinin öldüğü gün olanları anlatmasını istedi. Hasan'a ilaçlar verilerek her şeye Ramo'nun sebep olduğunu söylemesi istenirken, bütün bu kumpasın arkasında Cihangir vardı.

Hasan, Cihangir'in elinde;

RAMO, SARRAF İLE TANIŞTI!

Ramo, bütün ailesinin öldüğünü sanırken aslında herkes hayattaydı. Karşısına çıkan adamlar, ailesi karşılığında Ramo'dan kan donduran bir istekte bulundu. Ailesini kurtarması için Ramo'nun tek şansı bir savcıyı öldürmekti. Ancak Ramo'nun kiralık katil olmaya hiç niyeti yoktu.

Öldürülmesi istenilen savcıyla karşı karşıya gelen Ramo, onu öldürmek yerine birlikte bu tuzağı kuranların peşine düşebileceğini söyledi. Olanlardan sonra bölüme damgasını vuran asıl olay ise Ramo'nun, Sarraf ile tanışması oldu.

"Sarraf benim!"

"SERDENGEÇENLER..."

Büyük tanışmanın ardından ailesinin yanına giden Ramo, onlarla beraber daha güvenli bir yere gitmeye karar verdi ancak Hasan hala tehlikedeydi. Hasan'ın yerini bulmak için Sibel ile birlikte plan yapan Ramo, abisine ulaşmayı başardı. Hasan'ı kurtardıktan sonra Sarraf ile buluşan Ramo, "Serdengeçenler" hakkında bilgi aldı. Ramo'nun babasının da bir "Serdengeçti" olduğu ortaya çıktı.

Ramo ve Sarraf'ın konuşması;

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!