Koronavirüs aşısı olmak isteyen milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği randevusuz aşı olunabilir mi sorusunun cevabını bir araya getirdik...

RANDEVU ALMADAN COVID-19 AŞISI OLUNUR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre; koronavirüs aşısına gösterilen yoğun talep nedeniyle yeni bir uygulama başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde randevu ve aşı sisteminin uygulanmaya başladığını duyurdu.

Bakan Koca, '' BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR? “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım.'' ifadelerini kullandı.

'TALEBİN YOĞUN OLMASI SEVİNDİRİCİ'

Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, dün akşamdan itibaren bütün SGK'lılar da aşı yapma hakkı kazanınca sistemde ciddi bir yoğunluk olduğunu söyledi.

Savaşçı, "Hem e-Nabız hem de bizim aşı sırasında uyguladığımız aşılama uygulamasında veri girişinde sıkıntı var. Biz kişileri aşıladıktan sonra sisteme girmek zorundayız, her kişiden sonra yarım saat beklemek zorunda kalabiliyoruz. Bu bizim için sevindirici bir olay. Talebin bu kadar yoğun olması toplumumuzun aşıya ne kadar istekli olduğunu, gönüllü olduğunu ve artık bu salgından aşı ile kurtulabileceğine inandığını gösteriyor. Tabii ki yoğunluklar var. Halkımıza tavsiyemiz daha az yoğun olan bölge ve sağlık kuruluşlarından aşı talep etmeleri. Bizim de aşı uygulamamız iki kat artmış durumda" dedi.

'SIRASI GELENLERE RANDEVUSUZ AŞI YAPILABİLİYOR'

Doç. Dr. Savaşçı, sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı sırası gelen kişilere randevusuz aşı yapılabildiğini belirterek, "Randevu almadan aşı sırası gelen herkes aşı yaptırabiliyor.

Şu anda aşı birimlerimizde çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Hastanemizde de sistemden randevu alamamış sırası gelmiş vatandaşlarımıza aşıları yapılıyor. Biraz yoğunluk var. Orada bekleme süreleri açık alanda olmalı, kalabalık gelmemeliler.

Sadece aşı yaptıracak kişinin aşı birimine başvurması, maske ve mesafe kuralına uyması gerekmekte. Şu anda sağlık ocaklarımız, üniversite hastanelerimiz, özel hastanelerimiz, eğitim araştırma hastanelerimizin hepsinde aşılama yapılıyor. Vatandaşlarımız gereken ilgiyi gösteriyorlar" ifadesini kullandı.