Randy Meisner hayatını kaybetti

Bir süredir kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile mücadele eden şarkıcı Randy Meisner'in ölüm haberi 'Eagles’ın internet sitesinden duyuruldu.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Bachman–Turner Overdrive grubundan Randy Bachman, paylaştığı başsağlığı mesajında, “Eagles müzisyeni Randy Meisner'ın aramızdan ayrılmasından dolayı üzgünüm. İnanılmaz bir şarkıcı, söz yazarı ve bas gitartisti. Arkadaşlarına ve ailesine sabır dilerim” dedi.

RANDY MEISNER HAKKINDA Meisner, 1971'de grubun kuruluşunda yer almıştı. Grubun ünlü “Take It To The Limit” şarkısının vokalini de yapan şarkıcı, Californialı grubun dünyaca meşhur olmuş 'Hotel California' ve 'The Best of My Love' şarkılarına da katkılar sunmuştu. Eagles, müzik otoriteleri tarafından tarihteki en başarılı gruplardan biri olarak gösteriliyordu. Dünya çapında 150 milyondan fazla albüm satmış ve 1998'de 'Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edilmişti.

Randy Meisner 1946'da Nebraska'da çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Meisner, daha sonra California'ya taşınmıştı. Stone Canyon Band ve Poco gibi gruplarla çaldıktan sonra Don Henley, Glenn Frey ve Bernie Leadon ile birlikte 'Eagles'ı kurmuştu. 1970'lerin başında country müziğinin etkisinde daha çok pop-rock esintili işler yaptıktan sonra hard-rock’a doğru yönelmişlerdi. Grubun eski elemanlarından Don Felder tarafından “müzik endüstrisinin en tatlı adamı” olarak nitelendirilen Meisner, “Take It to the Limit” şarkısıyla ön plana çıkmıştı.

Meisner, yaklaşık altı yıl sonra, yorgun olduğunu söyleyerek gruptan ayrılmış ve yerine Timothy B. Schmit geçmişti. 1994'te grubun yeniden birleşip yaptığı turnede yer almasa da, 1998’de New York’ta gerçekleştirilen 'Şöhretler Kulübü' olarak da bilinen 'Rock and Roll Hall of Fame’de grupla sahneye çıkmıştı. 2013'te grubun dünya turnesine katılma teklifini sağlık sorunları nedeniyle reddetmişti. Sonrasında da ise zihinsel sağlık sorunları ile mücadele etmişti. Bunun yanı sıra bağımlılık ve ailevi sorunlarla da mücadele etmişti. Tek başına müzik çalışmaları yapsa da bunlar grupla elde ettiği başarılar kadar yankı bulmamıştı. Fotoğraflar: AP, Splash News, Instagram