Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rangers- Fenerbahçe şifresiz mi, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoç temsilcisi Rangers ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibine 3-1 skorla mağlup olurken, tur şansını rövanş maçına bıraktı. Ibrox Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Rangers- Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve maç saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Avrupa Ligi Rangers- Fenerbahçe rövanş maçı yayıncı kuruluşu...
Rangers- Fenerbahçe maçına sayılı saatler kaldı. İstanbul'da oynanan ilk maçta İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler çeyrek final şansını rövanş maçına bıraktı. Temsilcimiz her türlü 3 farklı galibiyette bir üst tura çıkacak. 2 farklı galibiyette ise maç uzatlamalara gidecek. Bunun dışındaki sonuçlarda ise temsilcimizin Avrupa macerası sona erecek. Peki, Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte Rangers- Fenerbahçe rövanş maçı yayıncı kuruluşu...
RANGERS- FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rangers- Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe (bu akşam) 23.00'te oynanacak.
RANGERS- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Ibrox Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
RANGERS'IN AVRUPA LİGİ KARNESİ
Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi lig aşamasına katıldı. Turnuvada Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham'la berabere kalırken, Lyon ve Manchester United'a ise kaybetti. Rangers, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. İskoç temsilcisinde Çek forvet Vaclav Cerny ile Faslı futbolcu Igmane Hamza 4 gollük katkılarıyla ön plana çıktı.
MOURİNHO'NUN MUHTEMEL 11'İ
İrfan Can, Djiku, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Szymanski, Kostic, Talisca, En-Nesyri, Dzeko
"BİR 90 DAKİKA DAHA VAR"
Tur kapısının hala açık olduğunu savunan Mourinho, "Bir hafta geçirdik ve herkesin kendine göre çıkardığı sonuçlar vardı. Bu seviyede yapacağınız hatalar, maçlara veya turun kaybına neden olur Ancak hala tur kapısı açık. Dezavantajlıyız, ilk maçı kaybettik. Öz güvenimize zarar verecek bir şey düşünmek istemiyorum. Bir 90 dakika daha var." dedi.
"RANGERS'A KARŞI OYNAYAN TAKIM BİZ DEĞİLDİK"
Rangers'a karşı hata yapmamaları gerektiğini söyleyen Portekizli hoca, "Takım 18 maçtır iyi sonuçlar alıyor, Rangers'a karşı oynayan takım biz değildik! Sadece bu maçı düşünüyoruz, başka bir şey düşünmüyoruz! Arkasında Samsunspor ile zor maça çıkacağız. Ligde şampiyon olmanın öneminin farkındayız ama yarın hatalarımızı tekrarlamamalıyız. Rangers hata yapmamızı bekleyecek kontra arayacak. Böyle bir takıma hata yapmamalısınız." ifadelerini kullandı.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Tur iç ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Ibrox ikonik bir stadyum ve savunmaya dayalı bir oyunu taraftar kabul etmez! Hazırız, Rangers yine hata yapmamızı bekleyecek. Sabırlı mı olmalıyız, bilmiyorum! Atak mı olmalıyız? Defans blokları için çalıştık, umarım sonuna kadar götürürüz. Geleceğiz ve elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.