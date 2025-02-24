Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Rangers'ta teknik direktör Clement ile yollar ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Rangers'ta teknik direktör Clement ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers, teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'nin rakibinde flaş ayrılık!
        ABONE OL

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ta flaş bir gelişme yaşandı. İskoç ekibi, teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdı.

        İskoçya ekibinden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Belçikalı teknik direktörle yolların ayrıldığı ve bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde detaylı bilgilendirmede yapılacağı aktarıldı.

        Clement, kariyerinde daha öncesinde Monaco, Club Brugge, Genk ve Waasland-Beveren takımlarını çalıştırmıştı

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Telefonla konuşan genç kadın 8. kattan düştü!
        Telefonla konuşan genç kadın 8. kattan düştü!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Almanya'nın yeni şansölyesi olmaya hazırlanan Merz kim?
        Almanya'nın yeni şansölyesi olmaya hazırlanan Merz kim?
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü
        Trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü
        Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Çok zenginler ama az güvenilirler
        Çok zenginler ama az güvenilirler