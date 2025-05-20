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        Haberler Spor Futbol Rangers'tan Ianis Hagi kararı! - Futbol Haberleri

        Rangers'tan Ianis Hagi kararı!

        İskoçya 1. Lig ekiplerinden Glasgow Rangers, 26 yaşındaki Rumen oyuncu Ianis Hagi ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 20:17 Güncelleme: 20.05.2025 - 20:22
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        Rangers'tan Ianis Hagi kararı!
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        İskoçya 1. Lig temsilcisi Glasgow Rangers, Gheorghe Hagi'nin oğlu Rumen on numara Ianis Hagi ile yollarını ayırdı.

        Ianis Hagi dışında İskoç ekibinde Leon Balogun, Tom Lawrence, Vaclav Cerny, Neraysho Kasanwirjo ve Rafael Fernandes ile de yol ayrımına gidildi.

        Ocak 2020'den beri Rangers'ta forma giyen Hagi, 130 maçta 20 gol - 28 asistlik performans gösterdi.

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