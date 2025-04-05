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        Haberler Dünyadan Rap şarkıcısı Eminem dede oldu - magazin haberleri

        Rap şarkıcısı Eminem dede oldu

        ABD'li ünlü rapçi Eminem'in torunu oldu. Kızı Hailie, bir erkek bebek dünyaya getirdiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 10:02 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:02
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        Eminem dede oldu
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        Grammy ödüllü rapçi Eminem, 52 yaşında dede oldu. ABD'li şarkıcının kızı Hailie Jade Mathers, eşi Evan McClintock ile ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. 29 yaşındaki Hailie, Instagram'da yaptığı paylaşımda, bir erkek bebeği olduğunu ve ona Elliot Marshall McClintock adını verdiklerini açıkladı.

        Hailie ve Evan çifti, Mayıs 2024'ten bu yana evli.

        Sahne adıyla 'Eminem' olarak tanınan Marshall Bruce Mathers, kızının hamilelik haberini klip çekimi esnasında almış ve o anları da klibinde göstermişti.

        Eminem'in 'Temporary' şarkısı için çektiği klipte, kızı Hailie, videonun sonunda babasına 'Büyükbaba' yazılı bir forma ve ultrasondan bir fotoğraf vererek hamile olduğunu söylüyordu. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Eminem, ardından büyük bir sevinç yaşayarak kızına sarılıyordu.

        Ünlü rapçinin Hailie'nin yanı sıra Alaina ve Stevie adında iki çocuğu daha bulunuyor.

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