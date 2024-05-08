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        Haberler Dünyadan Rapçi Drake'in evine silahlı saldırı - Magazin haberleri

        Rapçi Drake'in evine silahlı saldırı

        Bir süredir kavga halinde olduğu meslektaşı Kendrick Lamar ile karşılıklı diss attıkları şarkılar çıkaran rap şarkıcısı Drake'in evine silahlı saldırı düzenlendi. Kanada'nın Toronto şehrindeki 100 milyon dolarlık malikanenin önünde şarkıcının güvenlik görevlisi vuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:23
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        Ünlü şarkıcı Drake'in güvenlik görevlisi, Toronto'daki 100 milyon dolarlık malikanesinin önünde vuruldu. Görgü tanıklarına göre saldırgan, otomobilin içindeyken ateş ederek güvenlik görevlisini vurdu ve olay yerinden uzaklaştı.

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        Kanadalı şarkıcının evinin önünde duyulan birden çok ateş sesi sonucu 48 yaşındaki güvenlik görevlisi göğsünden yaralandı.

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        Yaralı güvenlik görevlisi ambulansla hasteneye kaldırılıp ameliyata alındı. Görevlinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        37 yaşındaki rap şarkıcısının olay esnasında evde olduğu bildirilirken, polis evin önünde güvenlik önlemi aldı. Drake, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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        KENDRICK LAMAR İLE KAVGA HALİNDE

        Olay, bir süredir Drake ile Kendrick Lamar arasında süren kavganın ardından yaşandı. Kavga, Lamar'ın First Person Shooter adlı şarkısında Kanadalı rapçi ve J. Cole'a saldırmasıyla başladı. Cole, kavgadan erken çekilirken, Drake düşmanlıkları tırmandırmaya devam etti ve ikili tüm hafta boyunca birbirlerine hakaretler yağdırdı. Parçalarda Drake rapçiyi aile içi şiddetle suçlarken, Lamar da Drake'in gizli bir kızı olduğunu iddia etti.

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        PEDOFİL SUÇLAMASI

        Kendrick Lamar, yeni şarkısı 'Not Like Us'ta, Drake'i "sertifikalı pedofil" diye nitelendirirken, genç kadınlarla yaşadığı iddia edilen ilişkilere de birçok kez atıfta bulundu. "Söylesene Drake, gençlerden hoşlandığını duydum" diye söze başlayan 36 yaşındaki rapçi, ilgisinin hapishanede başına bela açabileceğini "Bir numaralı koğuşa düşmemen senin için iyi olur" sözleriyle ifade etti.

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        Şarkı, 5 Mayıs Pazar sabahı erken saatlerde YouTube'da yayınlandı. Şarkının görselinde Drake'in malikanesinin havadan çekilmiş bir fotoğrafı ve üzerinde de cinsel suçluları işaretleyen semboller yer alıyor.

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        Drake de 4 Mayıs Cumartesi günü üç bölümden oluşan ve Kendrick Lamar'ı siyah yanlısı aktivizminde ikiyüzlülükle suçladığı 'Family Matters' şarkısını yayımlamıştı. Parçada ayrıca Lamar'ı aile içi şiddetle ve bir diss parçasında Tupac'ın yapay zeka versiyonlarını kullandığı için Drake'e dava açması üzere rapçinin mirasçılarına "yalvarmakla" suçluyor.

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        "GİZLEDİĞİ BİR KIZI VAR"

        Kendrick Lamar bu haftanın üçüncü diss parçası 'Meet The Grahams'ı yayımladı ve Drake'i gizli bir kızı olduğunu saklamak ve kumar, alkol, uyuşturucu, seks ve harcama konusunda bir dizi bağımlılığa sahip olmakla suçladı.

        #Kendrick Lamar
        #Drake
        #silahlı saldırı
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