Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Anadolu Adliyesi’ne verilen şikâyet dilekçesinde C.A. söz konusu olayın 19 Kasım’da İstanbul Ataşehir’de yaşandığını belirtti. C.A. tehdit edildiğini ve korktuğunu bu sebeple de 10 Aralık’ta ancak şikâyetçi olabildiğini aktardı.

Evde Osman Candan ve tanımadığı bir erkeğin de olduğunu belirten C.A. komşuların gürültüden şikâyet ettiğini bu sebeple de başka bir eve gittiklerini anlattı. C.A. "Ege bana kokteyl hazırlayacağını söyledi. Kokteyli içtikten bir süre sonra bilincimi kaybettim" dedi. Gözünü açtığında Osman Candan’ın kendisini cinsel saldırıya maruz bıraktığını fark ettiğini belirten C.A., "Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum" ifadelerini kullandı. Kendine geldiği fark edilince fiziksel şiddet uyguladıklarını aktaran C.A. “Kıyafetlerimi giymek istedim, izin vermediler" dedi.