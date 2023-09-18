Rapçi Uzi'nin ev sahibi 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığını iddia etti
Uzi adıyla tanınan rapçi Utku Cihan Yalçınkaya'nın ev sahibi, şarkıcının 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığını iddia etti. Uzi ise usulsüz kira artışından dolayı evden taşındığını ve ödediği dekontlarla birlikte konuyu mahkemeye taşımaya hazır olduğunu söyledi
Rapçi Uzi'nin ev sahibi Elif Elif Obadan, şarkıcının Bomonti'deki evinden 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ileri sürdü.
Elif Obadan evden görüntüleri paylaşarak, "2022 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı (!) Uzi’nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti’deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!" dedi.
Ev sahibinin iddialarını kabul etmeyen Uzi, elinde ödediği kiraların dekontlarının bulunduğunu belirtti.
Rapçi Uzi twitter hesabından verdiği cevapta "Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?" dedi.
Uzi ayrıca, "Daha büyük bir açıklama yapmama gerek yok. Zaten silmiş tweeti amacı çok belli" ifadelerini kullandı.
Ev sahibi, Uzi'nin açıklamasının ardından önce paylaşımı sildi sonra da hesabını kapattı.