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        Haberler Magazin Rapçi Uzi'nin ev sahibi 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığını iddia etti

        Rapçi Uzi'nin ev sahibi 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığını iddia etti

        Uzi adıyla tanınan rapçi Utku Cihan Yalçınkaya'nın ev sahibi, şarkıcının 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığını iddia etti. Uzi ise usulsüz kira artışından dolayı evden taşındığını ve ödediği dekontlarla birlikte konuyu mahkemeye taşımaya hazır olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:54
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        Rapçi Uzi'nin ev sahibi Elif Elif Obadan, şarkıcının Bomonti'deki evinden 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ileri sürdü.

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        Elif Obadan evden görüntüleri paylaşarak, "2022 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı (!) Uzi’nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti’deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!" dedi.

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        Ev sahibinin iddialarını kabul etmeyen Uzi, elinde ödediği kiraların dekontlarının bulunduğunu belirtti.

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        Rapçi Uzi twitter hesabından verdiği cevapta "Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?" dedi.

        Uzi ayrıca, "Daha büyük bir açıklama yapmama gerek yok. Zaten silmiş tweeti amacı çok belli" ifadelerini kullandı.

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        Ev sahibi, Uzi'nin açıklamasının ardından önce paylaşımı sildi sonra da hesabını kapattı.

        #Uzi
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