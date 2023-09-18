Rapçi Uzi'nin ev sahibi 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığını iddia etti

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Rapçi Uzi twitter hesabından verdiği cevapta "Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?" dedi.

Uzi ayrıca, "Daha büyük bir açıklama yapmama gerek yok. Zaten silmiş tweeti amacı çok belli" ifadelerini kullandı.