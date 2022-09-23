RAVİL TAGİR HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Futbola Bursa Kültürspor'da başlayan Ravil, 2016'da Altınordu'ya transfer oldu ve alt yaş takımlarında oynamaya başladı. Ravil, 2019'da Altınordu as takımında oynamaya başladı. 18 Ağustos 2019'da Hatayspor ile oynanan 1. Lig karşılaşmasında ilk 11 başlayarak ilk kez Altınordu formasını giydi. 28 Eylül 2020'de İstanbul Başakşehir'e 2,5 milyon avro ve bir sonraki satıştan %30 pay karşılığında transfer oldu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir son olarak Ravil Tagir'in 2023-24 sezonunun sonuna kadar KVC Westerlo'ya kiralandığını açıklamıştı.