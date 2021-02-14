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2015 yılında yayınladığı “Güzel Kadın” şarkısıyla 70 milyondan fazla dinlenme sayısına ulaşan ve 5 Kasım 2020 tarihinde yayınladığı “Seviyorum Desem” şarkısı ile YouTube Trend Videolar Listesi'ne 2 numaradan girip, üç hafta boyunca birinci kalarak, büyük bir başarıya imza atan müzik grubu "Raviş", bugün saat 13:00'da yayına giren yeni şarkısı "Gittiğin Yerde"nin teaserını YouTube kanalından ilk gösterim linki içinde duyurdu.

Söz ve Müziği Turgut Raviş’e ait olan "Gittiğin Yerde" adlı şarkının klibi Utku Çılgın Yönetmenliğinde Riva’da çekildi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yalnız geçirecekleri düşünerek, bugünü seçtiklerini belirten grup üyeleri, şarkıyı aşkın hüznünü yaşayan herkese armağan ettiklerini belirtti.

Şarkının dijital platfromlarda nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.