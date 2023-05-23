Rol aldığı dünyaca ünlü filmlerin yanı sıra Dexter, The Walking Dead ve Rome gibi dizileri ile de adını geniş kitlelere duyuran Ray Stevenson, henüz açıklanmayan bir sebepten ötürü İtalya'nın Ischia adasında yaşamını yitirdi. İşte, Stevenson'un biyografisi...